Украинский политолог оценил возможность вторжения России через Белоруссию

https://static.news.ru/photo/9b627fd2-9b7c-11eb-b2c6-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia via globallookpress.com/Global Look Press

Политолог из Украины Александр Крючков порассуждал о возможном вторжении России на территорию страны через Белоруссию, которая не признала Крым российским, но также и не назвала его украинским.

У России огромная общая граница с Украиной, плюс граница с Крымом – зачем ей связываться в этом плане с Беларусью и предпринимать какие-то военные действия с её территории, если у Москвы есть «открытые ворота» для вторжения? — задался вопросом эксперт на сайте «Главред».

Он считает, что сценарий нападения России через Белоруссию будет сложно реализуем, поскольку белорусский президент Александр Лукашенко начнёт «торговаться», чтобы получить что-то взамен прохода российской армии по территории страны. Политолог уверен, что Москва может обойтись без Минска в этом вопросе, а на Киев вообще можно сбросить воздушный десант.

Крючков напомнил, что отношения между Белоруссией и Украиной ухудшились. Это произошло в том числе, после выдачи 33 задержанных в Минске россиян не Киеву, а Москве.

Ранее вице-премьер Украины Александр Резников заявил, что российские власти специально намекают на масштабное «наступление» российских войск в Донбассе, чтобы посеять панику среди украинских граждан. Киев не будет реагировать на эти провокации, а также не даст повода или «шанса получить наступление со стороны нашего северного соседа».

Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с NEWS.ru ответил на вопрос, следует или опасаться открытой войны между Украиной, Россией и НАТО. Российская армия находится в таком состоянии, что говорить о безнаказанности военной агрессии бессмысленно. Коротченко убеждён, что в США и НАТО понимают это, поэтому ни одна из сторон не заинтересована в большой войне. Если Украина будет втянута в конфликт, то она будет безусловно разгромлена, отметил эксперт.