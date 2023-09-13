Украинские вожди попались в ловушку собственной наглости

Фото: Соцсети

Михаил Подоляк

Перефразируя классиков, можно сказать, что советника офиса президента Украины Михаила Подоляка понесло. Своими несколькими фразами о том, что «ООН — это пиар-контора для зарабатывания денег», а у Глобального Юга не хватает политического сознания, он поставил под вопрос цели начинающегося вскоре заокеанского вояжа главы Украины Владимира Зеленского.

Как взять реванш у «Большой двадцатки»

Заключительные документы саммита G20 в Нью-Дели вызвали в Киеве явное недовольство. Там даже опубликовали текст коммюнике с «правильными», по мнению киевских деятелей, уточнениям и исправлениями. Поэтому, почувствовав себя серьезно ущемленными, Зеленский сделал ставку на свою поездку в США, где он планирует выступить с пламенной речью на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН и получить личную аудиенцию у американского президента Джо Байдена.

Понятно, что Зеленский намерен потребовать вновь осудить Россию, ввести против нее всевозможные санкции и принять его «миротворческий план», предусматривающий капитуляцию России с выплатой репараций.

А тут такой облом стараниями преданного Подоляка. Как теперь вообще показаться в кулуарах небоскреба на Ист-Ривер в Нью-Йорке и выступать с высокой трибуны, если окружение считает ООН «отсутствующей фиктивной организацией», которая засоряет сознание. Похоже, что в Киеве у многих растет ощущение когнитивного диссонанса.

Понятна реакция нашего представителя в Совбезе ООН Василия Небензи, назвавшего такой пассаж проявлением «потери самообладания перед лицом неминуемого военного и политического банкротства». Естественно, что далеко не он один обратил внимание на такое неуважение к авторитетной организации. Но никто в Киеве, похоже, не спешит дезавуировать выпад своего главного пропагандиста.

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

Антиюжный расизм

А как теперь вести диалог с государствами Глобального Юга, нейтральную позицию которых в отношении украинского конфликта Запад с Украиной стремятся растворить в бесконечных обещаниях помощи и будущего равноправного сотрудничества? Как теперь Зеленскому с делегацией начать продуктивный диалог с развивающимися странами, которые болезненно реагируют на любые проявления неуважения и открытого расизма?

Притом что развивающиеся страны и в ходе заседаний в Джидде, и в Нью-Дели высказывались за скорейшее прекращение конфликта как раз на основе положений Устава ООН. А заодно успели сформулировать несколько вариантов мирного плана, который при всем желании трудно назвать пророссийским. К тому же ооновское большинство дважды принимало резолюции, подтверждающие суверенитет Украины.

Все равно дадите

Высказывания Подоляка прекрасно вписываются в нынешнюю политику Киева. Именно поэтому в своем интервью еженедельнику Economist Владимир Зеленский прозрачно намекнул, что ослабление военной и финансовой поддержки странами Запада может вызвать недовольство в среде миллионов украинских эмигрантов. А это, дескать, чревато непредсказуемыми последствиями для приютивших их государств.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, принимая у себя немецкую коллегу, прямо заявил, что немцам не стоит тянуть с поставками вооружений. Все равно ведь дадите. Никуда не денетесь. Так что Подоляк со своими поучениями явно в том же тренде. Теперь остается и Зеленскому с ооновской трибуны заявить, что, мол, все равно будете голосовать так, как вам, политикам с неразвитым сознанием, скажут. Занавес!

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