Украинские власти разрешили жителям Мариуполя эвакуацию по гумкоридору

В Мариуполе украинские власти через сутки после срока, согласованного на переговорах Москвы и Киева, решили объявить эвакуацию по гуманитарному коридору, своё решение они обозначили в Telegram-канале местного горсовета. Вывоз мирных жителей будет осуществляться из трёх мест.

По информации Координационного центра, под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины. С 12:00 начинается эвакуация мирного населения, — уточняется в сообщении.

Выезд мирных жителей организован из трёх мест. Население будет вывезено из города на автобусах, люди также смогут покинуть Мариуполь на личном транспорте.

В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного Креста. Просьба ко всем водителям, выезжающим из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения — берите с собой людей, заполняйте максимально транспорт, — говорится в сообщении.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила в своём Telegram, что боевики украинского нацбатальона «Азов» препятствовали мирным жителям покинуть Мариуполь. По её данным, военные использовали население города в качестве «живого щита».

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин накануне сообщил, что утром 6 марта в Мариуполе и Волновахе вновь будут открыты гуманитарные коридоры. Он выразил надежду, что украинские военные разблокируют выход из населённых пунктов, дав дорогу мирным жителям.