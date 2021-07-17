Украинские пограничники подверглись нападению на границе с Россией

В Сумской области на участке государственной границы с Россией украинские пограничник подверглись нападению, двое получили телесные повреждения. Об этом сообщило МВД Украины.
Произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что правонарушителям удалось завладеть табельным оружием. Однако пограничникам, совместно с Национальной полицией оружие было возвращено. Идёт розыск нападавших. Возбуждено уголовное дело.
В МВД подчеркнули, что охрана государственной границы усилена. На место происшествия направился глава Гoспогранслужбы Сергей Дейнеко.