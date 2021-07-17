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Украинские пограничники подверглись нападению на границе с Россией

15:08, 18 июля 2021
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В Сумской области на участке государственной границы с Россией украинские пограничник подверглись нападению, двое получили телесные повреждения. Об этом сообщило МВД Украины.

Произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителям удалось завладеть табельным оружием. Однако пограничникам, совместно с Национальной полицией оружие было возвращено. Идёт розыск нападавших. Возбуждено уголовное дело.

В МВД подчеркнули, что охрана государственной границы усилена. На место происшествия направился глава Гoспогранслужбы Сергей Дейнеко.

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