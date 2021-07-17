Украинские пограничники подверглись нападению на границе с Россией

Бывший глава Евросовета Дональд Туск рассказал, при каком условии Европейскому союзу грозит развал. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на польские СМИ.

По его словам, это может произойти, если государства-члены будут следовать примерам Польши и Венгрии и конфликтовать с Брюсселем. Эти государства имеют разные позиции по поводу независимости судебной власти и свободы...