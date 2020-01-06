https://static.news.ru/photo/d7a9279e-3150-11ea-8337-fa163e074e61_660.jpg Сергей Сивохо Фото: serge.bohlen/facebook.com

В эфире украинских телеканалов прозвучат поздравления детей и духовенства из Донецкого Спасо-Преображенского кафедрального собора. Трансляции пройдут в рамках марафона «Люди вместо войны. Дети Донбасса».

По словам координатора этого проекта и советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, подобные проекты сейчас особо актуальны и находятся в приоритете у президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает Strana.ua, 100 детей из Донбасса встретят Рождество в Киеве и Почаеве. За время, проведённое в Киеве, дети посетят экскурсии по столице, центры развлечений, театры, музеи. В Почаево детей и их родителей гостеприимно примут в Свято-Успенской Почаевской лавре. С детьми также встретятся известные украинцы.

Ранее NEWS.ru писал, что входящая в Московский патриархат Украинская православная церковь сообщила о захвате своего храма в селе Грынява Ивано-Франковской области сторонниками Православной церкви Украины (получившей автокефалию).

УПЦ периодически заявляет о нападениях на свои церкви. Так, весной 2019 года настоятель Свято-Успенского храма в селе Товтры Черновицкой области Украины сообщил о захвате здания сторонниками новой церкви. По его словам, это было сделано при поддержке полиции и главы сельсовета.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил в конце декабря, что возбуждено более 250 уголовных дел по факту нападения на религиозную организацию.