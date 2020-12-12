Украинская православная церковь заявила о попытке захватить её храм

https://static.news.ru/photo/68486388-3c8a-11eb-ab7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ/youtube.com

Храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) пытались захватить представители Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщили на сайте УПЦ.

Инцидент произошёл в селе Михальча Черновицкой области. Очевидцы рассказали, что сторонники ПЦУ проникли на территорию религиозного объекта и распылили газ из баллончика в лицо верующим. Более того, полиция не только не пресекла этих действий, она не пускала верующих к храму.

В епархии сообщили, что церковь удалось отстоять. В прошлый раз представители ПЦУ пыталась захватить её в ноябре 2019 года.

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако уже через несколько дней почётный патриарх УПЦ Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Кроме того, как писал NEWS.ru, Филарет отказался признавать полученный от Константинополя томос и отозвал свою подпись под постановлением Поместного собора о ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. По его словам, голосовавшие за это священнослужители не знали точного содержания томоса. В противном случае они не стали бы высказываться за переход «от одной зависимости в другую».