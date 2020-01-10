Патриарх Филарет Патриарх Филарет Фото: Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, который принял решение о её ликвидации.

Патриарх также направил письмо с соответствующей информацией украинскому министру культуры Владимиру Бродянскому, передаёт «Интерфакс».

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая Церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако уже через несколько дней Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать.

Как ранее писал News.ru, поместный собор УПЦ КП принял решение об отказе от томоса, признав его не соответствующим статусу автокефальных церквей. Вслед за этим Синод ПЦУ лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией и объявил о переподчинении всех монастырей и приходов, которые раньше подчинялись ему. Вскоре Филарет обратился в суд с требованием восстановить Киевский патриархат.

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