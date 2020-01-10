Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, который принял решение о её ликвидации.
Патриарх также направил письмо с соответствующей информацией украинскому министру культуры Владимиру Бродянскому,
Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая Церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако уже через несколько дней Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать.
Как ранее писал News.ru, поместный собор УПЦ КП
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