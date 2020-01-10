https://static.news.ru/photo/0f5495c4-33af-11ea-b6e6-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Филарет Фото: Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) отозвал свою подпись под постановлением поместного собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года, который принял решение о её ликвидации.

Патриарх также направил письмо с соответствующей информацией украинскому министру культуры Владимиру Бродянскому, передаёт «Интерфакс».

Решение о создании ПЦУ было принято в декабре 2018 года на объединительном соборе религиозных структур. В январе 2019 года новая Церковь получила томос об автокефалии (документ о независимости). Однако уже через несколько дней Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины, а в мае объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать.