Украинская оппозиция назвала высказывания Зеленского очень плохим сигналом

Заявление Владимира Зеленского, в котором он призвал считающих себя русскими жителей Донбасса покинуть Украину, является очень плохим сигналом. Об этом заявил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко в эфире телеканала «НАШ».

Политик раскритиковал позицию Зеленского и сделал предупреждение жителям Донбасса. По его словам, подобное заявление является неприемлемым для президента.

Как может президент своих людей отправлять в Россию? Наоборот, он должен сказать, что у нас лучше, мы вас всех здесь примем, обеспечим работой, жильём — тогда это позиция государственника, — сказал Бойко.

Он напомнил, что обещание вернуть неподконтрольные Киеву территории было частью предвыборной кампании нынешнего президента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посоветовал тем, кто любит РФ и хочет вхождения Донбасса в её состав, «искать себе место в России». Политик отметил, что в нынешнем виде Донбасс «никогда расти не будет». Также Зеленский добавил, что Донбасс никогда «не будет русской территорией».