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Украинская оппозиция обвинила власть в дискриминации русскоязычных

13:51, 26 сентября 2021
Украинская оппозиция обвинила власть в дискриминации русскоязычных Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global look Press
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Власть Украины, которая стремится в Европу, проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин, говорится в заявлении парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» по случаю Европейского дня языков. Её члены обвинили правительство в том, что оно принудительно ограничивает право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни.

В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации. И это касается не только официальных и государственных, а всех языков,говорится в заявлении.

По словам представителей партии, на сегодняшний день «даже изучение украинского языка превратилось в невыполнимую задачу», так как националистически настроенные филологи целенаправленно превращают его в архаичную «латынь».

Ранее в  ходе брифинга журналист задал секретарю СНБО Алексею Данилову вопрос на русском языке. В ответ тот заявил, что «не совсем понял» суть. Чиновник сообщил, что когда он слышит русскую речь, то «напрягается». В ответ на это журналист предположил, поскольку Данилов является уроженцем Луганска, он должен понимать русский язык.

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