Украинская оппозиция обвинила власть в дискриминации русскоязычных

Власть Украины, которая стремится в Европу, проводит дискриминационную политику в отношении русскоязычных украинцев и представителей других национальных общин, говорится в заявлении парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» по случаю Европейского дня языков. Её члены обвинили правительство в том, что оно принудительно ограничивает право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни.

В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации. И это касается не только официальных и государственных, а всех языков, — говорится в заявлении.

По словам представителей партии, на сегодняшний день «даже изучение украинского языка превратилось в невыполнимую задачу», так как националистически настроенные филологи целенаправленно превращают его в архаичную «латынь».