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Жительница Украины устроила скандал в междугороднем пассажирском автобусе, следующем по маршруту Луцк — Киев. Недовольство женщины вызвал сериал на русском языке, который транслировался в салоне. Украинка потребовала у водителя выключить сериал, а получив отказ, начала предъявлять претензии.

Всё произошедшее Ярина Черноуз описала в социальной сети Facebook. По её словам, водитель не просто проигнорировал её просьбу, а решил узнать мнение других пассажиров автобуса, однако все промолчали. Лишь одна из женщин отреагировала и назвала Черноуз и её спутницу «убийцами».

На нас начала кидаться какая-то женщина, которая ехала обратно из Италии, [говорить], что ей безразлично на каком языке, и что мы убийцы, раз ездим на войну, что она нас туда не посылала. Остальные пассажиры автобуса просто промолчали, — рассказала Черноуз.

В результате водитель высадил девушек. Позже компания-владелец автобуса принесла украинке извинения. Там были удивлены действиями водителя, уточнив, что в каждом автобусе имеется флеш-карта с фильмами на украинском языке, передаёт Politexpert.net.