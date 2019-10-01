https://static.news.ru/photo/24883d2e-e3cd-11e9-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Маргарита Паша Фото: https://www.instagram.com/margoritapasha

Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша оказалась в эпицентре скандала после отказа говорить на украинском языке с ведущими программы «Светская жизнь».

Своё решение позже 24-летняя модель объяснила тем, что имеет право излагать свои мысли на любом языке.

Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу — или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке? — задалась вопросом Паша на своей странице в Instagram.

Поступок модели вызвал широкий резонанс в Сети. Пользователи обвинили её в неуважении Украины и государственного языка, а также потребовали лишить Пашу титула «Мисс Украина».

После этого модель удалила свое заявление и написала, что любит Украину за её многонациональность, а также опровергла информацию о том, что она отказалась говорить с журналистами на украинском языке.

Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском языке, — написала Паша.

Своё решение не давать интервью на украинском языке она объяснила плохим самочувствием и переутомлением.

Ранее News.ru писал о том, что писательница-русофоб с Украины Лариса Ницой оскорбила таксиста, который отказался говорить с ней по-украински. По словам борца за сохранность украинского языка, разгневавший её инцидент произошёл во время недавней поездки. Таксист, по её мнению, является «насильником» и «антиукраинской гнидой». Также писательница высказала своё возмущение службе заказа машин, которая прислала ей такого человека.