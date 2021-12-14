Украине предрекли судьбу Кубы

Украинский кризис сыграл для американо-российских отношений ту же роль, какую Карибский кризис играл для отношений между США и СССР. Стороны найдут выход из сложившейся ситуации, а Украине грозит повторение судьбы Кубы после того кризиса, заявил журналист Зоран Метер в статье, опубликованной хорватским изданием Geopolitika.

Обозреватель отметил , что сейчас Россия и США поменялись позициями в «схеме», а место Кубы заняла Украина.

Украина в лучшем случае, если Киеву не хватит ума этого избежать, окажется в положении современной Кубы, — считает автор публикации.

Он подчеркнул, что США и НАТО не станут использовать вооружённые силы в случае «вторжения» России на Украину. В Москве же ясно дали понять, что не планируют военных операций в соседней стране, если Киев не начнёт наступление в Донбассе и не разместит на своей территории силы НАТО, пояснил Метер.

Обозреватель уверен, что Вашингтону нужно держать руководство Украины под жёстким контролем. Ситуация там опасная, поскольку в стране есть политические силы, желающие захватить власть и решать проблему Донбасса силовым путём.

Эти политические авантюристы в итоге и решат судьбу Украины и её будущее, — предположил Метер.

Если данные силы смогут прийти к власти, считает автор, то начнётся война, в которую Москве придётся вмешаться.

Ранее стало известно, что в Вашингтоне изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По её словам, о такой поддержке некоторые партнёры США просили ещё в 2014 году. Так представитель администрации США ответила на вопрос, входит ли отправка военных в число возможных мер поддержки союзников по НАТО.