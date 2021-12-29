Украине предрекли экономический крах из-за роста тарифов ЖКХ

Резкий рост тарифов ЖКХ будет иметь самые негативные последствия для экономики Украины. Такое мнение высказала эксперт по вопросам ЖКХ Кристина Ненно в эфире телеканала «Украина 24».

По её мнению, такое серьёзное удорожание коммунальных ресурсов станет непосильной ношей для украинского бизнеса.

Водоканалы уже подняли тарифы. Самый большой тариф будут иметь жители Бердянска, Запорожья и Умани. К примеру, по Киеву стоимость выросла на 20% и, к сожалению, это только на 20%. В каком смысле? В том, что это не финал — в следующем году мы можем получить и все 50%, и 100%, — пояснила специалист.

По словам Ненно, предприниматели уже предупредили, что не потянут настолько высокие цены на газ и электричество. Почувствуют на себе резкий рост тарифов и предприятия, занимающиеся сельским хозяйством. Это, в свою очередь, провоцирует рост стоимости важнейших товаров потребления, спрогнозировала дальнейшую ситуацию эксперт.

Ранее украинское издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на отчёт СБУ о том, что государство находится «в шаге» от приостановки работы теплогенерирующих предприятий. Причиной того, что жители страны останутся зимой без отопления, является критически низкий уровень запасов угля.