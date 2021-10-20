Украинцы высмеяли «словарь новояза» по Крыму и Донбассу

Читатели изданий «Страна.ua» и «Главред» оценили разработанный на Украине словарь названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Его назвали свидетельством появления на Украине новояза и образа мыслей в духе романа Джорджа Оруэлла «1984».

Реакция читателей была разнообразной: одни иронизировали над свободой слова на Украине и предлагали «скакать дальше», тогда как другие недоумевали, почему изданием словарей занимается Совет нацбезопасности.

Вот от того-то и проблема у нас сегодня, что власть занимается не тем, чем надо. Лучше бы думали, как решить конфликт в Донбассе, а не вот такой ерундой занимались, — заявила пользователь Зоя Пархоменко.

Другие комментаторы сообщили, что с нетерпением ждут выборов, назвали новый словарь «списком мыслепреступлений» и предположили скорое введение «наград за стукачество»

Я так понимаю, если брать в кавычки название Крымский мост, то он исчезнет. А если мы будем говорить «АТО» вместо «гражданская война» — она сама собой закончится, — пошутил Vadym Sydorenko.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) представил словарь названий и терминов, разработанный «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса». Их рекомендуют использовать властям, дипломатам и СМИ. Так, Совет предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война» и назвать её «советско-немецкой войной» или оставить название «Вторая мировая война». Военные действия в Донбассе рекомендуют называть «вооружённой агрессией России против Украины» либо «российско-украинской войной». Всего на настоящий момент в глоссарии указано 64 термина и словосочетания.