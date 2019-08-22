https://static.news.ru/photo/a329e7f0-5be1-11e9-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

НАК «Нафтогаз Украины» предложил жителям страны запастись газом на зимний период заранее. По словам главы компании Андрея Коболева, газ можно закупить по «летней» цене, чтобы сэкономить деньги.

Он также напомнил, что Украина с 1 января 2020 года взяла на себя обязательства обеспечивать рыночные цены на газ.

Чтобы дать вам больше контроля над ситуацией, мы запускаем продукт «Газовый запас», воспользоваться которым сможет каждый житель Украины, который покупает газ, — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Он призвал украинцев поторопиться, так как предложение будет действовать до 25 сентября. При этом одна семья может купить до 25 тысяч кубометров газа в рамках акции.

Ранее News.ru писал о том, что украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сократить заработную плату главе компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в 70 раз. В петиции, размещённой на сайте главы государства говорится, что он за 2017 год и ещё 15 топ-менеджеров этой государственной компании получили 204 млн народных гривен ($8 млн).