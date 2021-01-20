Украина ждёт покаяния от президента России

https://static.news.ru/photo/2e09e464-5b46-11eb-8a08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент России должен покаяться Украине. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, он надеется, что российский лидер приедет на Украину и поклонится монументу воевавшим в Донбассе силовикам и участникам нацбатов. Кулеба отметил, что это не шутка, пишет украинская газета «День».

Я не говорил, какой президент, но такой визит обязательно будет, — уверен глава МИД Украины.

Кулеба добавил, что сейчас главная стратегическая задача Киева — разъединить в сознании Запада представление о России и Украине на всех уровнях, так как это две независимые страны с разными политическими векторами. По его мнению, всем должно быть видно, что страны разошлись и двигаются в разных направлениях.

Кроме того, дипломат считает, что у Украины с Россией связан самый худший период истории страны, и назвал РФ «травмой» для Киева.

По словам Кулебы, Киев должен взять в свои руки процесс налаживания отношений с Москвой и занять в нём лидерскую позицию, иначе, как считает министр, Россия сделает это на своих условиях.

Как ранее писал NEWS.ru, Кулеба заявил, что украинская сторона настаивает на встрече президентов в «нормандском формате», но её проведению препятствует Россия. В прошлый раз встреча лидеров РФ, Украины, ФРГ и Франции состоялась в декабре 2019 года в Париже. Её итогами стали договорённости об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня и разведение сил и средств на трёх участках линии разграничения в Донбассе. В Кремле заявили, что следующая встреча возможна только после выполнения Киевом этих условий.