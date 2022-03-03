Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Чёрного моря

Военно-морские силы Вооружённых сил Украины (ВМС ВСУ) закрыли судоходство в северо-западном районе Чёрного моря. Эти меры были приняты в целях безопасности гражданского судоходства, говорится в заявлении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В целях безопасности гражданского судоходства Военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Чёрного моря, — отмечено в сообщении.

Ранее решение ввести запрет на заход российских судов в свои порты в связи с ситуацией вокруг Украины приняли Великобритания и Канада. В Британии приняли закон, наделяющий власти Соединённого Королевства полномочиями задерживать российские суда. Запрет распространится на любое судно, по оценке Лондона, принадлежащее, контролируемое, зафрахтованное или управляемое любым человеком, связанным с РФ или попавшим под санкции.

В свою очередь Канада запретила российским кораблям и рыболовным судам заходить в свои порты и внутренние воды. Эти меры станут частью санкционной политики страны в отношении России из-за эскалации ситуации на Украине, пояснили власти страны. В числе прочих мер Канада планирует ввести запрет на импорт сырой нефти из России.