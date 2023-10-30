Украина стала породистым животным. И его пристрелят после выборов в США

Николай Азаров, бывший премьер Украины, заявил, что если руководство США потребует от Зеленского перемирия, то президент Украины немедленно полетит на переговоры. Он сказал: «Ему может позвонить, например, госсекретарь США Энтони Блинкен и сказать: „Слушай, ты давай-ка отменяй указ, командируйся сначала в Вашингтон, чтобы мы тебе рассказали, что надо делать, а потом в Москву“. И так будет сделано немедленно».

Как Зеленский до такого докатился

Украина с самого начала войны бесконечно получает деньги и оружие от Америки. Ранее я уже писал о долгах Украины и о том, что страна уже просто нежизнеспособна. Как только закончится спецоперация, Украину просто разорвут на части ее кредиторы.

Зеленский задолжал слишком многим и слишком многое, чтобы выкрутиться из этой ситуации, а поставки оружия все идут и идут. И все понимают, что из-за такого расклада страна уже не обладает независимостью.

При этом за последний год Америка стремительно увеличила свое влияние на Украину, и теперь без участия США не решается ни один вопрос. Украина для США сейчас как декоративное породистое животное для высококлассной модели. На Украину тратится уйма денег, и все это для того, чтобы показывать ее успехи, которых, к сожалению для Америки, пока что не появляется.

Где Америка просчиталась

Выборы в США на носу, и демократы задумали серьезную политическую победу. Они организовали контрнаступление на Украине, снабдили Киев оружием и уже готовились к получению приятных дивидендов. Но что-то пошло не по плану. Вдруг оказалось, что российскую армию победить не так просто.

И над партией демократов нависли тучи. Многие простые американцы недовольны, несколько европейских лидеров отказались снабжать Украину боеприпасами и орудиями, а улучшений на фронте не предвидится. И Америка стоит перед страшным для нее выбором — продолжать спонсировать бесперспективные боевые действия, накапливая недовольство внутри страны, либо бросать «союзника» прямо сейчас, что повлечет за собой огромный ком позора и обвинений.

Как мы видим, пока что Байден придерживается первого варианта, надеясь удержать как можно больше людей за собой. И это даже логично. Такое крупное поражение за год не смоешь ничем.

Выборы в США: Зеленский может за ними не следить

Но самое интересное, что от выборов в США будущее Украины никак не зависит. Выиграет Байден или проиграет — неважно. Независимо от победителя, Украине придется сесть за стол переговоров. Разнятся только условия. Трамп, кандидат от республиканцев, уже заявлял о неминуемом поражении Украины, и его в этом вопросе заботит в первую очередь мировое спокойствие и примирение сторон.

Однако он также обещал поставлять еще больше оружия, если Россия от переговоров откажется. Но такого не случится. В отличии от Зеленского, наш президент хотя бы ценит солдат и видит в них людей. Украине уже было отправлено множество предложений о переговорах, но каждый раз она отмахивается от них либо сама, либо по указке из Вашингтона.

Да и Байден в случае своей победы просто бросит Зеленского на произвол судьбы. Тратить деньги на Украину ему будет уже не нужно. Настанет пора заняться добрыми делами и войти в американскую историю не как президент войны, а как человек, который хочет мира и спокойствия.

Выборы, как и глобальное изменение политической ситуации, состоятся уже через год. А пока что мы можем наблюдать за тем, как умело американский президент выдрессировал Зеленского.

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