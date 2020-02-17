https://static.news.ru/photo/d1382da2-51c5-11ea-8af6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В список объектов, подлежащих приватизации по причине их убыточности, внесены три порта с выходом в Чёрное море. Об этом сообщил Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) страны на своей официальной страничке.

Отмечается, что на продажу выставлены три украинских порта: «Белгород-Днестровский», «Скадовск» и «Усть-Дунайск». Они признаны убыточными и даже не имеют средств на выплату зарплаты работникам.

Наша задача — найти ответственных инвесторов, которые не только наладят управление, но и помогут сохранить самое ценное — работников портов, — сообщает РИА Новости со ссылкой на ФГИ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиция Украины продолжает борьбу с законопроектом о земельной реформе, который в ближайшее время может принять парламент страны. Однако шансов помешать этому у противников власти нет, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. При этом, по его мнению, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства государства.