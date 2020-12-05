Украина собралась увеличить вклад в операции НАТО

https://static.news.ru/photo/b4090440-3720-11eb-b737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев готов увеличить взносы на операции, проводимые под эгидой НАТО, и направить дополнительные силы на работу в структурах Альянса.

В интервью изданию «Правительственный курьер» Таран также сообщил , что Украина намерена приступить «к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы». Все эти меры, по словам Тарана, должны приблизить страну «к стратегической цели — полноправному членству» в НАТО.

Министр обороны напомнил, что Киев ожидает от Североатлантического альянса план действий по членству и надеется на политическую поддержку союзников на саммите НАТО в 2021 году.

Отступления от курса нет. Наоборот, удваиваем наши усилия на пути евроатлантической интеграции, — заключил Таран.

Украина в 2014 году внесла изменения в законодательство, отказавшись от внеблокового статуса. Спустя два года страна официально определила вступление в НАТО как цель внешней политики. В 2019 году Верховная рада закрепила в конституции курс на интеграцию с Евросоюзом и Евро-Атлантическим альянсом.

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев рассчитывает вступить в НАТО к 2030 году, передавал NEWS.ru.