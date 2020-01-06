Президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить лётную пригодность всей гражданской авиации страны. Это будет сделано независимо от причин, которые привели к катастрофе самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» на юге Тегерана.
Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка всего гражданского флота, — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский поручил генеральному прокурору открыть уголовное производство по катастрофе Boeing 737 в Тегеране. После сообщений о случившемся глава государства прервал визит в Оман и срочно вылетел в Киев.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» сообщением Тегеран — Киев разбился в 6:00 по местному времени 8 января, вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. По данным МАУ, на борту находилось 176 человек.
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