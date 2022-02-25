Украина попросила Apple прекратить поставки в Россию

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров обратился к главе корпорации Apple с просьбой прекратить поставки продукции в Россию. Также глава украинского министерства просит Тима Кука заблокировать для россиян магазин приложений App Store, о чём говорится в опубликованном в Facebook письме.

Фёдоров таким образом просит главу корпорации «защитить Украину, Европу и весь демократический мир от кровавой тоталитарной агрессии».

Запретите поставки услуг и продукции Apple в Российскую Федерацию, в том числе заблокировав доступ к App Store, — говорится в обращении министра.

Глава украинского министерства считает, что такой запрет больше всего отразится на молодёжи и активном населении России и заставит их выступить против «бесчестной военной агрессии».

Ранее Центральный банк РФ сообщил, что карты банка ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут поддерживать функции Apple Pay и Google Pay, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ.