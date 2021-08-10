Украина опозорилась в ситуации со злорадством над двигателями России

Россия смогла чётко решить проблему с корабельными двигателями и поставить в неприятное положение злорадствующую Украину. Об этом сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на статью китайского издания Sohu.

За последние 20 лет Россия практически не строила больших боевых надводных кораблей, и лишь фрегаты с водоизмещением около 4,5 тыс. тонн стали исключением. Однако комплектовались они силовыми установками украинского производства, — отмечают авторы китайского издания.

Из-за того, что силовые установки были украинского производства, Россия оказалась в неприятной ситуации. Однако ставка была сделана в пользу разработки собственных установок, хоть это и был очень сложный вариант. Российские разработчики смогли справиться с этой задачей, тем самым достойно ответив украинской стороне, сообщают китайские аналитики.

Получается, что если в 2014 году Киев злорадствовал над Россией и её двигателями, то теперь тем же самым может заниматься Москва, резюмируют в статье.

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