Корабль ВМС США назвали проклятым

Ракетный крейсер ВМС США Cowpens эксперт Дэвид Экс назвал проклятым из-за рекордного количества несчастных случаев. Об этом сообщает The National Interest.

В составе Военно-морских сил Соединённых Штатов насчитывают 22 крейсера типа Ticonderoga, но Cowpens является самым известным. «Проклятый» корабль знаменит частыми несчастными случаями со смертельным исходом. Три командира корабля были уволены с должности со скандалом. Отмечались частые поломки новой аппаратуры и узлов.

Самым известным скандалом, по данным издания, стал инцидент в 2014 году. Капитан Грег Гомберт заболел во время похода на запад Тихого океана. Но вместо эвакуации с борта в госпиталь командир укрылся в своей каюте, переложив обязанности командования на старшего офицера экипажа. Однако тот оказался недостаточно квалифицирован для такой задачи. По возвращении на базу в Сан-Диего чиновники ВМС отметили плохое техническое состояние корабля. Капитана Гомберта отправили в отставку после этого эпизода.

Ранее командование морских сил США объявило о цели взять Мировой океан под контроль. Данная стратегия подразумевает военное доминирование американских надводных и подводных сил. Военное руководство Соединённых Штатов видит в развитии искусственного интеллекта скорейшее достижение поставленной цели.