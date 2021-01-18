В ВМС США заявили о планах взять Мировой океан под «глобальный контроль»

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Глава штаба Военно-морских сил (ВМС) США адмирал Майкл Гилдей представил «Навигационный план» на ближайшие десять лет.

Документ декларирует главной задачей установление главенства флота США в Мировом океане, поскольку, как отметил адмирал, Вашингтон должен быть готов к серьёзному противостоянию на воде, сообщает РИА Новости. По мнению Гилдея, нарушителями спокойствия США являются Россия и Китай, которые якобы ограничивают международные ресурсы.

Кроме того, властям США, согласно обнародованному плану, необходимо развивать технологии в области искусственного интеллекта, задействовать больше атомных подлодок и надводных кораблей, а также разместить энергетическое вооружение. Гилдей анонсировал обучение для личного состава ВМС, которое позволит повысить эффективность их службы.

Как сообщал NEWS.ru, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков заявил, что США вместе с союзниками по НАТО готовятся к войне с Россией. По его словам, флот США, а в будущем и Китая, превосходит ВМФ РФ.

Ранее министр Военно-морских сил США Кеннет Брейтуэйт сообщил, что американский Военно-морской флот будет регулярно выходить на патрули вблизи российских берегов в Арктике, чтобы не допустить «агрессивных действий» РФ на Севере.