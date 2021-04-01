Украина объявила о гарантиях Пентагона на случай конфликта с РФ

Украина получит поддержку от США в случае конфликта с Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Отмечается, что 1 апреля состоялся телефонный разговор министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина. Украинский чиновник проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе.
Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединённые Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины, — цитирует ТАСС сообщение украинского военного ведомства.
Кроме того, Таран и Остин обсудили «конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны». Это уже второй разговор глав ведомств обеих стран, добавили в ведомстве.
Как писал NEWS.ru, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что США хотят развязать войну на Украине, чтобы затруднить контакты РФ и Евросоюза и тем самым сорвать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».
В случае эскалации военного конфликта в Донбассе под влиянием Вашингтона и втягивания в него России Украина рискует оказаться в составе РФ в течение очень короткого времени. Такое развитие событий даст США новые рычаги давления на Евросоюз. Конечной целью Соединённых Штатов является ослабление Европы, подчеркнул Вассерман.
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