Украина намерена ввести уголовное наказание за получение паспорта РФ Вице-премьер Верещук: Украина может ввести уголовное наказание за получение паспорта РФ

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Власти Украины в настоящее время работают над законопроектом, предусматривающим уголовную ответственность за получение гражданства РФ. Об этом в своём Telegram-канале написала вице-премьер правительства страны, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. По её мнению, данный вопрос лежит главным образом не в политической, а в юридической плоскости.

Введение уголовной ответственности за получение российского паспорта: это обсуждали сегодня на закрытом межведомственном совещании. Работа над законопроектом продолжается, дискуссии еще будут, но направление определено, — написала Верещук.

При этом вице-премьер подчеркнула, что не стоит забывать и о последствиях боевых действий, дискутируя на тему юридических аспектов и прав человека..

Ранее Ирина Верещук заявляла, что получение украинцами гражданства Российской Федерации должно рассматриваться в качестве преступления, независимо от обстоятельств. Украинские власти должны «занять более четкую и жесткую позицию» по вопросу паспортов и референдумов, организованных на неподконтрольных Киеву территориях, подчеркнула она.