Украина наложила санкции на 13 российских компаний за полёты в Крым

https://static.news.ru/photo/07560a3e-6094-11eb-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Украины на три года ввели санкции в отношении российских компаний, работающих в сфере авиации, за полёты в Крым, который Киев считает своей территорией. Об этом сообщил депутат Верховной рады и член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Украина ввела санкции в отношении российских и иностранных авиаперевозчиков из-за осуществления полётов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым, — написал в Telegram парламентарий.

Он опубликовал копию приложения, в котором значатся 13 компаний с регистрацией в России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, по которому вводятся санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. Украинский лидер таким образом расширил санкции против российских компаний и госучреждений. В список были включены Государственный музей «Эрмитаж» в Cанкт-Петербурге и Московcкий государcтвенный университет им. М. В. Ломоносова.

Кроме того, в cписок попали и другие научно-культурные учреждения: Государственный музей изобразительных искусств им. А. C. Пушкина, Всероссийская организация «Русское географическое общество», Институт археологии Российской академии наук, Институт истории материальной культуры РАН, Институт востоковедения РАН.

Отдельно стоит отметить, что под санкции попали научные, культурные и образовательные организации в Крыму, например, Таврическое археологическое сообщество, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, Институт археологии Крыма РАН, писал NEWS.ru.