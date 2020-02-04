Минюст Украины планирует подать против России «один–два иска» в международные суды, заявил глава ведомства Денис Малюська.
Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом, — сказал Малюська в интервью изданию «Главком».
По его словам, на данный момент Минюст ведёт пять исков против Москвы, все они находятся на этапе изучения судом своей компетенции.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, над которым в Москве 5 февраля стартует заочный суд за призывы к терактам, отказался общаться с российской прессой.
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