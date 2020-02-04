https://static.news.ru/photo/ae6c935a-470f-11ea-965f-fa163e074e61_660.jpg Денис Малюська Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минюст Украины планирует подать против России «один–два иска» в международные суды, заявил глава ведомства Денис Малюська.

Подадим, а потом сообщим. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом, — сказал Малюська в интервью изданию «Главком».

По его словам, на данный момент Минюст ведёт пять исков против Москвы, все они находятся на этапе изучения судом своей компетенции.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, над которым в Москве 5 февраля стартует заочный суд за призывы к терактам, отказался общаться с российской прессой.