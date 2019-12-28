https://static.news.ru/photo/901ebf4a-2afe-11ea-a5e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы западных санкций послужили одним из факторов сближения Турции с Россией. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Критику Запада по этому поводу он назвал естественным результатом политики изоляции в отношении Анкары.

Калын также отметил, что в 2020 году вновь может оказаться под вопросом единство НАТО. По его словам, этому способствует рост неопределённости в мировой политике, сообщает издание Sabah.

Ранее NEWS.ru писал, что возможное сближение Турции с Россией беспокоит власти США. При этом Вашингтон не собирается отказываться от ограничений в адрес Анкары из-за покупки российских ЗРС С-400.