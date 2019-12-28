Угрозы западных санкций послужили одним из факторов сближения Турции с Россией. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
Критику Запада по этому поводу он назвал естественным результатом политики изоляции в отношении Анкары.
Калын также отметил, что в 2020 году вновь может оказаться под вопросом единство НАТО. По его словам, этому способствует рост неопределённости в мировой политике,
Ранее NEWS.ru писал, что возможное сближение Турции с Россией беспокоит власти США. При этом Вашингтон не собирается отказываться от ограничений в адрес Анкары из-за покупки российских ЗРС С-400.
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