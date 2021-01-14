Удобная правда о коронавирусе: визит делегации ВОЗ в Ухань вызвал недоверие

Миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыла 14 января в Ухань для исследований по поводу происхождения нового коронавируса. В то время как учёные проходят полагающийся в КНР двухнедельный карантин, эксперты обсуждают, можно ли добиться достоверных данных от Пекина, который уже продемонстрировал свою чувствительность к теме изучения природы COVID-19. Лишних сомнений добавили бюрократические сложности, с которыми накануне столкнулись инспекторы при получении разрешения на въезд.

После того, как международная группа специалистов ВОЗ в составе 10 человек приземлилась в Ухане, она была отправлена на 14-дневный карантин, в ходе которого, как ожидается, она сможет вести беседы с китайскими коллегами по видеосвязи. Направленная в КНР команда получила официальное разрешение от китайского правительства после продолжительных дипломатических споров. Чиновники в Пекине отмечали, что миссия ВОЗ сможет произвести обмен мнениями с местными вирусологами, однако не дали понять, будет ли у представителей международной организации свобода действий во время работы «в поле».

После долгой политизации версий о происхождении COVID-19 в центре внимания международного сообщества по-прежнему находится Уханьский институт вирусологии. Правда, в программе направленной в Ухань миссии не говорится ничего о планах изучить версию об «освобождении» коронавируса из его лабораторий.

Учёные должны были прибыть в Ухань гораздо раньше, однако у них возникли трудности с въездом. На недавнем брифинге в Женеве руководство ВОЗ выразило разочарование по поводу того, что власти Китая затянули вопрос с разрешением для международной группы. Впрочем, как отметила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, подобные бюрократические трудности объясняются «спецификой официальных процедур в условиях пандемии». Комментируя эту задержку, эксперт по глобальной безопасности в сфере здравоохранения из Сиднейского университета Адам Камрад-Скотт допустил, что этf ошибка китайских бюрократов, однако заметил, что к Пекину всё равно остаются вопросы о попытке вмешательства в приезд инспекторов.

Cheng Min/Keystone Press Agency/Global Look Press

На ранних этапах пандемии власти КНР были уязвлены предположениями о том, что именно они несут ответственность за распространение. В свою защиту Пекин выдвинул контрверсию о преднамеренном завозе COVID-19 в Китай из-за рубежа.

Контроль за нарративом о природе коронавируса нередко выливается в КНР в задержание тех людей, которые выдвигают альтернативные предположения. На этом фоне любая попытка провести относительно независимое исследование в подобных условиях кажется провальной.

Тщетность усилий такого рода хорошо иллюстрирует пример Туркмении, власти которой, по распространённому мнению, пытаются игнорировать темпы и масштабы заболеваемости. Эксперты ВОЗ отправились туда ещё в середине лета, поначалу также столкнувшись с определёнными «логистическими трудностями». Их десятидневный визит, который проходил на фоне нулевой фиксируемости вируса на национальном уровне, включал в себя работу «в поле», в том числе посещение медучреждений в Лебапском регионе и Ашхабаде, визит на контрольно-пропускные пункты по соседству с Узбекистаном и Афганистаном, а также в международный порт Туркменбаши. Однако итоговые заявления экспертов оказались чересчур позитивными. Ашхабаду посоветовали предпринять такие меры предосторожности, «как если бы коронавирус в стране циркулировал».

Можно допустить, что попытками уйти в область гипотетического закончится и визит ВОЗ в Ухань. Не случайно старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Янчжун Хуанг замечает, комментируя эту поездку, что международной группе экспертов «придётся проявить политическую смекалку и сделать выводы, которые окажутся приемлемыми для всех основных сил».