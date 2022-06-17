«Удивить – значит победить»: военный политолог объяснил тактику ВС РФ Военный политолог Перенджиев объяснил тактику ВС РФ на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов САУ Мста-С

Тактика российской армии на Украине эффективна, но будет меняться, чтобы вводить ВСУ в заблуждение, рассказал военный политолог Александр Перенджиев в разговоре с «Радио 1». Вооружённые силы РФ вместе с отрядами народной милиции атакуют в разных местах, что не даёт противнику сосредоточиться и перейти к контратакам, объяснил он. Подобные атаки он сравнил с принципом «Брусиловского прорыва».

Эта тактика приведёт в конечном итоге к тому, что будет отодвинута линия фронта от Донецка, а самая жестокая по отношению к мирным жителям группировка противника будет либо окружена и взята в плен, либо вытеснена, либо уничтожена. Эта тактика доказала свою эффективность. Но это не значит, что тактика не будет меняться. Будут некоторые изменения, чтобы ВСУ всё время не понимали действия русских войск. Действуем по принципу «удивить — значит победить», — сказал Перенджиев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что в Вашингтоне обеспокоены положением украинских войск. Стараясь помочь им всем необходимым, в США работают «в режиме 24/7», отметил он. Госсекретарь добавил, что в Вашингтоне «полны решимости» обеспечить Киев всем, что ему нужно, что позже может помочь укреплению украинских позиций «на любых переговорах, когда они случатся».