Ударные дроны ВСУ сбили на подлете к Москве: новости СВО на утро 5 сентября

Фото: МО Украины

В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО в ночь на 5 сентября предотвратили террористическую атаку Киева с применением беспилотника, уничтожив вражеский дрон над Истринским районом Московской области. О том, что в небе над Истрой был уничтожен беспилотник, также сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА готовился осуществить атаку на объекты российской столицы. Он также заявил, что в результате падения обломков БПЛА, по предварительной информации, был поврежден бытовой объект.

Собянин добавил, что ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы, в районе Завидово в Тверской области. В Минобороны заявили, что БПЛА самолетного типа принадлежал Украине.

Еще один дрон российские военные сбили в небе над Калужской областью, подчеркнули в ведомстве.

Артиллерия ВСУ открыла огонь по своим военнослужащим, которые пытались покинуть позиции в Херсонской области, заявил врио губернатор региона Владимир Сальдо. Он отметил, что бойцов украинской армии заставили c группой мобилизованных поехать на острова, где бросили на несколько дней без подвоза еды и боеприпасов. Позже им удалось выйти на российских военных и сдаться в плен.

Фото: МО Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сотрудники ФСБ пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в приграничном Севском районе. Глава региона добавил, что на месте столкновения были найдены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе западного производства.

Герой России Рустам Сайфуллин заявил, что украинские войска не могут пройти российские минные поля из-за подготовленных для них «сюрпризов» и инженерных заграждений, которые были сооружены по «дедовским методам». Он отметил, что солдаты российской армии знают нормативы по установке мин, принятые в странах НАТО, и грамотно это используют.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение бригад ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР. В составе оперативно-тактической группировки «Донецк» украинский лидер побывал в восьми бригадах за день. В ходе поездки он заслушал доклады, которые касаются проблем обеспечения и повышения мотивации военных.

Бойцы ВСУ подрываются на минах, которые остались на полях со времен Второй мировой войны, что выводит из себя украинских генералов, заявил изданию Handelsblatt рядовой ВСУ с позывным Лютый. По его словам, украинские бойцы гибнут на еще советских ловушках.

Вооруженные силы России продолжают наступать и при необходимости могут установить контроль над Харьковом, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, украинскому лидеру Владимиру Зеленскому докладывают о возможностях ВС РФ пробить линию обороны ВСУ на Купянском направлении, в связи с чем на данном участке фронта украинские войска могут обратиться в бегство.

Решение России оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» истребители-бомбардировщики Су-34 позволит вооруженным силам страны расширить свои возможности в зоне спецоперации, сообщило издание Military Watch. Интеграция «Кинжала» с Су-34 окажет влияние на происходящее на всех театрах военных действий, где они используются, включая Украину и Сирию.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к переговорам с Россией лежит через поле боя. Он выразил уверенность, что конфликт не может быть прекращен, если стороны просто начнут диалог. Министр считает, что заморозка конфликта даст РФ передышку, Москва воспользуется этой возможностью для подготовки нового наступления.

Фото: Tarasov/Keystone Press Agency.Global Look Press Дмитрий Кулеба

Власти Украины могут отменить отсрочку от мобилизации мужчинам призывного возраста, которые получают второе высшее образование и достигли 30-летнего возраста. Соответствующий законопроект приняла на рассмотрение Верховная рада Украины. Отсрочки от мобилизации могут лишиться более 180 тысяч мужчин.

Намерение Владимира Зеленского до победного конца продолжать конфликт с Россией вызывает раздражение у США, считает обозреватель издания Li Figaro Рено Жирар. По его мнению, нельзя исключать, что Белый дом желает достижения мирного урегулирования кризиса.

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