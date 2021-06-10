Учёный оценил влияние слов Госдепа о Навальном на саммит в Женеве

https://static.news.ru/photo/cb50f90e-c9ed-11eb-804d-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заявление Государственного департамента США, призвавшего Россию отменить решение о признании ФБК и прочих структур, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным, экстремистскими, не отразится на подготовке переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги в Женеве. Однако указанные призывы могут повлиять на исход саммита. Об этом в разговоре с NEWS.ru сказал доктор экономических наук, экономист, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Эксперт подчеркнул, что американская сторона уже говорила о своих намерениях поднять на саммите вопрос о нарушениях прав человека. В том числе речь идёт и о Навальном. Дело в том, подчеркнул Васильев, что Байден в феврале имел неосторожность сказать, что оппозиционера необходимо выпустить из мест заключения.

Поэтому, с моей точки зрения, это заявление станет фактором, который окажет негативное воздействие на исход саммита. Это может достаточно быстро и при определённых условиях привести к тому, что немалая часть встречи будет посвящена идеологической перепалке. С точки зрения Госдепа, это не является проблемой аргументов. Просто им нужно утопить конструктивную составляющую в беседе, поглощающей много времени, необходимого для решения других проблем, — подчеркнул Васильев.

Эксперт напомнил, что накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия на саммите намерена поднять вопрос моратория на размещения ракет средней и меньшей дальности. В этом контексте можно говорить о чём-то серьёзном, так как это мера, которая может способствовать сохранению стратегической стабильности и вообще предотвратить гонку вооружений.

А что касается заявлений Госдепа, поскольку Москва уже приняла решение о признании организаций экстремистскими, то это просто повод в своём роде заболтать собеседника. Тем более есть вообще сомнения в том, что у Байдена хватит сил и энергии на то, чтобы вести многочасовой разговор после визитов в Лондон и не только. Напоследок можно сказать, что американцы набирают козыри для переговоров, но складывается впечатление, что, в частности, госсекретарь Энтони Блинкен не очень заинтересован в том, чтобы встреча лидеров приняла конструктивную направленность, — заключил специалист.

Ранее стало известно, что Байден уже отправился в своё первое зарубежное турне. И первой остановкой главы Белого дома в Европе станет британское графство Корнуолл, где состоится саммит лидеров G7. Затем он должен посетить штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а 16 июня встретиться с Владимиром Путиным в Женеве. Сценарий турне неслучаен: он создаёт впечатление единого фронта западных государств, противостоящих России. Это ослабляет переговорную позицию Москвы, что, впрочем, не отменяет возможности достичь позитивных результатов на встрече.