Учёные вырастили древесину в пробирке

https://static.news.ru/photo/da77f97e-5d6d-11eb-99be-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Исследователи из Массачусетского технологического института научились выращивать древесину в пробирке. В ходе эксперимента им удалось создать кристаллическую решётку соответствующего вещества.

Специалисты вырастили древесину в гелевой матрице. Для начала они выделили живые клетки из листьев цинии, после чего поместили их в жидкую питательную среду и начали наблюдать. Когда клетки начали активно размножаться, учёные перенесли их в гелевую матрицу, продолжая наблюдать за размножением.

Исследователи также могли настроить характеристики выращиваемой древесины с помощью ауксина и цитокинина. Их добавление в молекулярную структуру заставляет клетки вырабатывать полимер лигнин, который отвечает за твёрдость дерева.

Таким образом, учёные, варьируя сочетание этих двух растительных гормонов, смогли создать твёрдую кристаллическую решётку из древесины. Любопытно, что она выросла в форме гелевой матрицы. Это даёт надежду на будущее, что когда-нибудь человечество сможет попросту выращивать себе готовые предметы мебели, которые не нужно будет собирать.

Правда, учёные всё ещё сомневаются, смогут ли они повторить свой успех с другими видами древесины. Так доктор Луис Фернандо Веласкес-Гарсиа отметил, что глупо полагать, будто бы одна и та же технология работает на разных видах дерева. Он полагает, что к каждому типу материала требуется свой подход, передаёт New Atlas.

Ранее NEWS.ru писал, что китайские биологи научились подавлять коронавирус с помощью водорослей из Японского моря. Как выяснилось, сахара в водорослях вида Ecklonia kurome способны оказывать губительное воздействие на важнейшие ферменты вирусной частицы, тем самым разрушая её и не давая ей проникать в клетки организма, заражая их.