Биологи подавили коронавирус при помощи водорослей

https://static.news.ru/photo/f16782c2-597a-11eb-95b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: bukuromori/Youtube.com

Китайские биологи научились подавлять коронавирус с помощью водорослей из Японского моря. Как выяснилось, сахара в водорослях вида Ecklonia kurome способны оказывать губительное воздействие на важнейшие ферменты вирусной частицы, тем самым разрушая её и не давая ей проникать в клетки организма, заражая их.

Теперь же исследователи надеются, что на основе полученных результатов научных изысканий удастся создать новое лекарство против COVID-19. Тем не менее для запуска разработки потребуются дополнительные исследования свойств этих водорослей.

Под руководством профессора Шанхайского института лекарственных средств Китайской академии наук Дина Каня биологи установили, что сахаристые вещества, содержащиеся в Ecklonia kurome, действительно способны подавлять вирус и способствовать сокращению его размножения.

В Китае морские растения этого вида употребляются в пищу. Они известны своими лечебными свойствами. Эти водоросли могут сокращать образование тромбов и восстанавливать клетки после облучения. Последнее свойство особенно важно для тех, кому приходится работать с радиоактивными веществами, или же для пациентов с онкологией, для лечения которых применяется радиотерапия.

Под руководством Каня исследователи выяснили, что вещества из Ecklonia kurome могут взаимодействовать с клетками вируса SARS-CoV-2. В рамках исследования они подготовили растворы различных важнейших компонентов коронавируса и обработали их разными веществами из водорослей.

Выяснилось, что даже небольшое количество одного из полисахаридов — пока безымянного вещества под номером 375 — подавляло размножение вируса в культурах клеток. В частности, сахаристое вещество помешало работе вирусного белка 3CLpro. Также вещество не давало вирусу присоединяться к ACE2-рецепторам, которые патоген использует для проникновения в клетки и их дальнейшего заражения.

Биологи также исследовали само вещество из водоросли и установили, что оно состоит из трёх других полисахаридов, два из которых могут подавлять распространение коронавируса. Тем не менее их отдельное воздействие на вирусную частицу оказалось слабее, нежели в составе вещества 375.

В связи с такими результатами научных изысканий биологи решили, что вкупе сахаристые вещества усиливают друг друга и помогают бороться с заболеванием.

В ближайшее время Кань и его коллеги намерены опробовать вещество 375 на животных, чтобы установить, насколько оно безопасно для живых организмов, а также выяснить, как именно оно подавляет коронавирус в «боевых условиях». Результаты исследования были опубликованы в статье в электронной научной библиотеке bioRxiv .

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