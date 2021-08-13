Учёные раскрыли тайну жизни умершего от голода мамонта

Международная группа учёных раскрыла тайну жизни мамонта, жившего 17 тысяч лет назад на территории Аляски. Результаты исследования были опубликованы в статье журнала Science.

Палеонтологи установили , что животное за свою 28-летнюю жизнь успело преодолеть расстояние, достаточное для того, чтобы дважды обогнуть Землю. Это удалось выяснить благодаря анализу разрезанного бивня мамонта, который рос на протяжении всей жизни и достиг длины 1,7 метра. Исследователи сопоставили рацион животного с изотопными характеристиками той местности, где оно побывало.

Также специалисты смогли разработать вероятную карту пройденного мамонтом пути благодаря изучению зубов сотен мелких грызунов со всей Аляски. Небольшие животные перемещаются на относительно малые расстояния в течение своей жизни и представляют собой локальные изотопные сигналы.

На основе сравнения с жизнью современных слонов учёные предположили, что мамонта выгнали из стада, так как примерно в 15 лет произошёл резкий сдвиг в изотопной сигнатуре бивня. А рост изотопов азота в последнюю зиму его жизни указывает на то, что, вероятнее всего, к гибели животного привёл голод.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял о своём желании увидеть живых мамонтов в тундре. Он рассказал, что планирует сделать мамонтовую фауну брендом Якутии, в том числе туристическим и научным.