Учёные раскрыли тайну жизни умершего от голода мамонта

Международная группа учёных раскрыла тайну жизни мамонта, жившего 17 тысяч лет назад на территории Аляски. Результаты исследования были опубликованы в статье журнала Science.
Палеонтологи
Также специалисты смогли разработать вероятную карту пройденного мамонтом пути благодаря изучению зубов сотен мелких грызунов со всей Аляски. Небольшие животные перемещаются на относительно малые расстояния в течение своей жизни и представляют собой локальные изотопные сигналы.
На основе сравнения с жизнью современных слонов учёные предположили, что мамонта выгнали из стада, так как примерно в 15 лет произошёл резкий сдвиг в изотопной сигнатуре бивня. А рост изотопов азота в последнюю зиму его жизни указывает на то, что, вероятнее всего, к гибели животного привёл голод.
Ранее глава Якутии Айсен Николаев заявлял о своём желании увидеть живых мамонтов в тундре. Он рассказал, что планирует сделать мамонтовую фауну брендом Якутии, в том числе туристическим и научным.