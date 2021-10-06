Учёные рассказали о вероятности появления нового коронавируса

Новая пандемия в будущем может быть вызвана коронавирусом, который передаётся от человека обратно к летучим мышам. Об этом заявил профессор американо-сингапурского медицинского университета Duke-NU, ведущий мировой эксперт зоонозных заболеваний, иммунологии летучих мышей и выявления патогенов Ван Линьф на Специальной ведомственной конференции по здравоохранению Ассоциации государств Юго-восточной Азии (ACEAH). Его слова приводит Straits Times. Большинство специалистов согласны с тем, что распространённый штамм Sars-CoV-2 есть у обитающих в Азии летучих мышей.

Исследователи установили, что вирус также может передаваться от людей к животным. В качестве примера они рассказали о том, что если заражённый человек надкусил фрукт, а затем его попробовала летучая мышь, то инфекция попадёт в организм животного.

Как отмечают учёные, это «печальный сценарий», так как животные могут переносить вирус без развития заболевания, но он не перестаёт мутировать.

Вирус всё ещё может мутировать и передаваться животным X, Y или Z. Поэтому, когда этот мутировавший вирус передаётся животным X, Y, Z и попадает к человеку, мы получаем наши штаммы болезни X, Y, Z или Sars-CoV-3, — отметил Ван.

Ранее учёные рассказали, что что переливание плазмы крови перенёсших коронавирус не способствует лечению критически больных пациентов с COVID-19. Отмечается, что исследование проводилось с участием более двух тысяч человек с тяжёлым протеканием этой болезни.