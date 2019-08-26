Президент США Дональд Трамп во время брифингов в Белом доме не раз предлагал уничтожать ураганы до того, как они достигнут берегов Америки, с помощью ядерных зарядов, сообщают американские СМИ. Учёные считают, что это — антинаучный миф: взрыв атомной бомбы не только приведёт к катастрофическим последствиям для экологии, но и не поможет в борьбе с ураганом. Однако эта теория продолжает существовать и прокрадывается даже в головы высшего руководства США. News.ru вспомнил другие безумные затеи американцев по применению ядерного оружия в «мирных» целях.

По данным Axios, Трамп несколько раз поручал высокопоставленным представителями Департамента внутренней безопасности изучить возможность применения атомных бомб для борьбы с торнадо.

Я понял, я понял, — сказал Трамп во время одного брифинга, сообщает источник Axios в Белом доме. — Почему бы нам не сбросить ядерные бомбы на них (ураганы — News.ru)? Они начинают формироваться у берегов Африки, они двигаются через Атлантический океан, мы сбрасываем бомбу в центр урагана и разрушаем его. Почему мы не можем этого сделать?

По словам источника, после этих слов в комнате установилась гробовая тишина, а затем присутствующие ответили Трампу, что изучат такую возможность. Однако в итоге эта идея ушла в никуда и не стала частью официальной политики Белого дома. Администрация Трампа отказалась комментировать этот вопрос, но неназванный чиновник сообщил Axios, что не видит в предложениях президента ничего опасного.

Его цель была в том, чтобы не допустить катастрофические ураганы до берегов Соединённых Штатов, — заявил представитель администрации. — В этом нет ничего плохого.

Впрочем, нет и ничего нового. Миф о том, что тропический шторм можно разбомбить ядерным оружием, настолько популярен в США, что американской Лаборатории Атлантической океанографии и метеорологии пришлось поместить на своём сайте статью , подробно развенчивающую его. Радиоактивное облако, в случае воплощения планов Трампа в жизнь, по прогнозам лаборатории, «очень быстро переместится с пассатами к суше и приведёт к разрушительным последствиям для окружающей среды».

A 2017 NSC memo describes that second conversation, in which Trump asked whether the administration should bomb hurricanes to stop them from hitting the homeland. https://t.co/qy3H1avs8l — Jonathan Swan (@jonathanvswan) August 25, 2019

Кроме того, ураган взрыва бомбы, скорее всего, даже не заметит. Тепловая энергия, которую выделяет торнадо, равняется взрывам 10-мегатонной бомбы, происходящим каждые 20 минут. Чтобы снизить категорию шторма с пятой до второй, по подсчётам учёных, необходимы серьёзные манипуляции с атмосферным давлением. Иными словами, нужно будет добавить полтонны воздуха на каждый квадратный метр области над центром урагана. В общей сложности потребуется переместить более 500 млн тонн воздуха на круг с радиусом 20 км. Надо ли говорить, что взрыва одной ядерной бомбы для этого будет недостаточно.

Атаковать только зарождающиеся торнадо тоже бесполезно. Каждый год в Атлантическом бассейне формируется более 80 воздушных волн, которые могут перерасти в тропический шторм. Только пять из них в итоге становятся опасны, и сложно предсказать, какие именно.

И наконец, проверить эту теорию сегодня мешает международное законодательство. Ядерные испытания в атмосфере были запрещены по условиям договора между США, СССР и Великобританией в 1963 году. В 1990 году Соединённые Штаты ратифицировали Договор о мирных ядерных взрывах, ограничивающий их 150 килотоннами. Заряд бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, равнялся 15 и 21 килотоннам.

Даже по самым оптимистичным прогнозам автора теории ядерной бомбёжки ураганов Джека Рида, для замедления скорости ветра внутри торнадо в два раза потребуется взрыв 20-мегатонной бомбы. В 1959 году Рид презентовал свою идею на симпозиуме по мирному атому, но желающих испытать её на практике не нашлось. Зато она пришлась по вкусу непосвящённой публике, поэтому по сей день Лабораторию Атлантической океанографии и метеорологии продолжают заваливать вопросами «почему вы не бомбите ураганы?».

Идея Джека Рида была далеко не единственной в череде спорных инициатив американских ядерщиков. Так как о последствиях радиации для человека и природы в середине прошлого века знали недостаточно, атомные бомбы многими рассматривались как просто более мощные обычные вооружения.

Из этого убеждения родились масштабные проекты терраформинга. В 1958 году американская Комиссия по атомной энергии презентовала проект «Колесница» по мгновенному созданию бухты на Аляске — с помощью детонации зарядов общей сложностью эквивалентных 2,4 мегатоннам. Она принадлежала тогдашнему директору Ливерморской национальной лаборатория им. Лоуренса, «отцу водородной бомбы» Эдварду Теллеру. Он известен и другими амбиционными планами по изменению облика планеты. В 1958 году физик продвигал идею закрытия Гибралтарского пролива с помощью ядерных взрывов. Исключительно с благими намерениями, конечно: это, по его мнению, помогло бы орошению пустыни Сахара. Теллер также предлагал направить ядерные ракеты на Луну, чтобы исследовать её глубины.