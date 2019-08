По данным Axios, Трамп несколько раз поручал высокопоставленным представителями Департамента внутренней безопасности изучить возможность применения атомных бомб для борьбы с торнадо.

По словам источника, после этих слов в комнате установилась гробовая тишина, а затем присутствующие ответили Трампу, что изучат такую возможность. Однако в итоге эта идея ушла в никуда и не стала частью официальной политики Белого дома. Администрация Трампа отказалась комментировать этот вопрос, но неназванный чиновник сообщил Axios, что не видит в предложениях президента ничего опасного.

Впрочем, нет и ничего нового. Миф о том, что тропический шторм можно разбомбить ядерным оружием, настолько популярен в США, что американской Лаборатории Атлантической океанографии и метеорологии пришлось поместить на своём сайте статью , подробно развенчивающую его. Радиоактивное облако, в случае воплощения планов Трампа в жизнь, по прогнозам лаборатории, «очень быстро переместится с пассатами к суше и приведёт к разрушительным последствиям для окружающей среды».