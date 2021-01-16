Учёные: «кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара несут угрозу экологии Колумбии

https://static.news.ru/photo/74696710-595f-11eb-ba59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Колумбии учёные заявили о растущей угрозе для местной экологии, исходящей от так называемых кокаиновых бегемотов из частного зоопарка крупнейшего в мире наркоторговца Пабло Эскобара.

По данным издания Telegraph, наркобарон незаконно привёз этих животных из Африки для своего частного зоопарка. Всего Эскобар завёз в Колумбию четверых бегемотов. Однако после его смерти они остались без присмотра в пруду у поместья и начали размножаться. На сегодняшний день их популяция колеблется в районе 80–100 особей.

Однако, как утверждают учёные, в Колумбии у бегемотов нет естественных врагов, а местный климат им очень подходит, а это значит, что в 2040 году число этих животных может вырасти до полутора тысяч. После этого их распространение сдерживать уже не удастся.

Как пояснила эколог Натали Кастельбланко-Мартинес, бегемоты нарушают местную экосистему. Так, из-за их навоза учёные зафиксировали рост концентрации в воде фосфатов и азота. Кроме того, бегемоты способны разносить заболевания и паразитов, опасных для человека и местной фауны.

Никому не нравится идея стрелять в бегемота, но никакая другая стратегия не сработает, — заявила эколог.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство внутренних дел России в сентябре 2020 года предложило узаконить использование эторфина в ветеринарии. Сейчас этот наркотик входит в список веществ, оборот которых в России запрещён. Препарат относится к опиоидным анальгетикам. Даже малая его доза способна вогнать в сон слона, бегемота или медведя. Для крупных животных такой наркоз безвреден.