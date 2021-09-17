Найдено новое доказательство природного происхождения COVID-19

Группа специалистов из французского университета Пастера и Лаосского университета сообщила о возможных доказательства природного происхождения «уханьского» варианта коронавируса, сообщает Nature. У летучих мышей в Южной Азии выявили как минимум три коронавируса, которые очень похожи на первый вариант болезни.

Как оказалось , к возникновению пандемии коронавирусной инфекции нового типа вирусы непричастны, однако могли выступать «предками» SARS-CoV-2.

Специалисты отмечают, что отличия между вариантами коронавируса минимальны. Они рассказали, что в районах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае и Юго-Восточной Азии может ежедневно возникать около тысячи схожих инфекций.

Ранее разведка США объявила о завершении 90-дневного расследования об истоках происхождения коронавируса. В докладе было отмечено, что «вирус не был разработан в качестве биологического оружия». По словам авторов, правдоподобными считаются обе известные гипотезы — естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории.