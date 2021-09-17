16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Найдено новое доказательство природного происхождения COVID-19

09:52, 19 сентября 2021
Найдено новое доказательство природного происхождения COVID-19 Фото: Ivan Kuzmin/imageBROKER.com/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Группа специалистов из французского университета Пастера и Лаосского университета сообщила о возможных доказательства природного происхождения «уханьского» варианта коронавируса, сообщает Nature. У летучих мышей в Южной Азии выявили как минимум три коронавируса, которые очень похожи на первый вариант болезни.

Как оказалось, к возникновению пандемии коронавирусной инфекции нового типа вирусы непричастны, однако могли выступать «предками» SARS-CoV-2.

Специалисты отмечают, что отличия между вариантами коронавируса минимальны. Они рассказали, что в районах с плотной популяцией подковоносых летучих мышей в Южном Китае и Юго-Восточной Азии может ежедневно возникать около тысячи схожих инфекций.

Ранее разведка США объявила о завершении 90-дневного расследования об истоках происхождения коронавируса. В докладе было отмечено, что «вирус не был разработан в качестве биологического оружия». По словам авторов, правдоподобными считаются обе известные гипотезы — естественный контакт с заражённым животным и инцидент в лаборатории.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео