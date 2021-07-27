Учитель Зеленского назвал «корявой» речь президента Украины

Учитель Владимира Зеленского Александр Авраменко, преподававший ему украинский язык, остался не в восторге от речи президента. Он прокомментировал «корявую речь» главы государства и добавил, что она далека от идеала из-за нехватки практики в прошлом, передаёт издание «Обозреватель».

Мягкие шипящие, это «щьо» вместо «що», русизмы, корявые грамматические формы, — перечислил основные речевые ошибки своего бывшего ученика педагог.

Учитель считает, что Зеленскому надо ещё «работать и работать» над правильным произношением. Однако, заговорить на украинском президента заставила жизнь, считает Авраменко, и глава государства день ото дня делает это всё лучше.

Учитель также вспомнил, как раньше проходили его уроки с Зеленским. Чаще всего они носили неформальный характер. Занимались они где придётся, чаще всего «брали черешню и разговаривали обо всём». Педагог уверен, что проблемой в освоении родного языка для Зеленского стало отсутствие украинцев в его старом окружении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».