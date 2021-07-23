В действиях Зеленского обнаружили «начало прозрения» в отношении Запада

Президент Украины Владимир Зеленский «начал прозревать» в вопросе реального отношения Запада к стране. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш».

По мнению Мураева, страна должна пересмотреть экономическое сотрудничество с Западом, учитывая, что она «обнажила» рынок и «убила» местных экспортёров и внутренних производителей.

В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют. Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет, — сказал экс-депутат.

Мураев подчеркнул, что Евросоюз не может прокормить Украину и подтянуть её до своего уровня, поскольку сам имеет внутренние сложности.

В последнее время президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости вступления страны в Евросоюз и НАТО. При этом присоединение к ЕС он называл «стратегически достижимой мечтой», а в членстве в НАТО видел единственный путь завершить конфликт в Донбассе.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 4 июня «О неотложных мерах относительно углубления интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора».