Учёные обнаружили во льдах Арктики странное существо с плоской головой

https://static.news.ru/photo/ad43b842-7d9c-11e9-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Странное существо, напоминающее пришельца из космоса, обнаружили биологи во льдах Арктики. Необычную находку описала Аурели Делафорг и её коллеги.

По сообщению портала ZooKeys, исследователи открыли в Арктике новый вид планктона. Это произошло благодаря тому, что некоторые представители нового вида буквально вмерзли в лёд.

Вновь обнаруженное существо учёные назвали Monstrillopsis planifrons, что означает «маленький монстр с плоской головой». Такое имя дано ему в честь первого странного вида планктона Monstrilla — «маленький монстр», описанного ещё в XIX веке.

Учёные отмечают, что по мере исследования и анализа биномов Арктики число вновь открытых животных будет лишь расти.

Monstrillopsis planifrons представляет собой миниатюрное ракообразное, его длина всего несколько миллиметров. Внешне планктон напоминает восьмилапую лягушку с «усиками». Также у планктона имеется дополнительная пара конечностей, напоминающих уменьшенную копию лап выдры, а также необычные гениталии.

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