Учёные обнаружили во льдах Арктики странное существо с плоской головой

Странное существо, напоминающее пришельца из космоса, обнаружили биологи во льдах Арктики. Необычную находку описала Аурели Делафорг и её коллеги.
По сообщению портала ZooKeys, исследователи
Вновь обнаруженное существо учёные назвали Monstrillopsis planifrons, что означает «маленький монстр с плоской головой». Такое имя дано ему в честь первого странного вида планктона Monstrilla — «маленький монстр», описанного ещё в XIX веке.
Учёные отмечают, что по мере исследования и анализа биномов Арктики число вновь открытых животных будет лишь расти.
Monstrillopsis planifrons представляет собой миниатюрное ракообразное, его длина всего несколько миллиметров. Внешне планктон напоминает восьмилапую лягушку с «усиками». Также у планктона имеется дополнительная пара конечностей, напоминающих уменьшенную копию лап выдры, а также необычные гениталии.
Ранее NEWS.ru писал, что кинолог предостерёг от перевода собак на веганскую диету.