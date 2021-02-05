16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Учёные обнаружили во льдах Арктики странное существо с плоской головой

05:23, 07 февраля 2021 139
Фото: MOD Russia/Global Look Press

Странное существо, напоминающее пришельца из космоса, обнаружили биологи во льдах Арктики. Необычную находку описала Аурели Делафорг и её коллеги.

По сообщению портала ZooKeys, исследователи открыли в Арктике новый вид планктона. Это произошло благодаря тому, что некоторые представители нового вида буквально вмерзли в лёд.

Вновь обнаруженное существо учёные назвали Monstrillopsis planifrons, что означает «маленький монстр с плоской головой». Такое имя дано ему в честь первого странного вида планктона Monstrilla — «маленький монстр», описанного ещё в XIX веке.

Учёные отмечают, что по мере исследования и анализа биномов Арктики число вновь открытых животных будет лишь расти.

Monstrillopsis planifrons представляет собой миниатюрное ракообразное, его длина всего несколько миллиметров. Внешне планктон напоминает восьмилапую лягушку с «усиками». Также у планктона имеется дополнительная пара конечностей, напоминающих уменьшенную копию лап выдры, а также необычные гениталии.

Ранее NEWS.ru писал, что кинолог предостерёг от перевода собак на веганскую диету.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео