Кинолог предостерёг от перевода собак на веганскую диету

https://static.news.ru/photo/bc7a663e-364d-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefano Guidi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вегетарианская диета не подходит для собак и может привести к проблемам со здоровьем. Об этом заявил президент Российской кинологической Федерации Владимир Голубев.

В беседе с РИА Новости Голубев подчеркнул , что собаки являются хищниками. Правильной работе организма животных поможет только тщательно подобранный баланс необходимых веществ. Отсутствие одного из них может привести к проблемам со здоровьем.

Ни в коем случае нельзя проецировать на питомцев свои пищевые привычки — мы разные биологические виды. Как нельзя собаку кормить со своего стола пиццей и роллами, так и нельзя делать из неё вегетарианца. И я очень рекомендую при составлении диеты проконсультироваться с ветеринарным специалистом и грамотно составить рацион, — сказал кинолог.

По его словам, человеческая мода на веганство начинает проецироваться на собак. Действительно, многие животные в юном возрасте любят каши и фрукты, однако строение их зубов, не имеющих жевательных поверхностей для перетирания растительной пищи, а также строение ЖКТ, позволяющее переварить и усвоить готовые белки, говорит о том, что собаки должны питаться мясными продуктами. Кроме того, у собак мало амилазы — фермента, способствующего расщеплению углеводов. Небольшое количество вырабатываемого фермента позволяет недолго жить псу в условиях веганства, но затем необходимо вернуть мясо в рацион.

Кроме того, собаки могут синтезировать белок для строения своего тела только из животного белка, поэтому уже в 5–6-летнем возрасте у псов-веганов могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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