Не время для вегетарианства: врачи об опасности отказа от мяса в пандемию

Многие православные россияне с 28 ноября по 6 января соблюдают Рождественский пост. В этот период запрещено есть молочные продукты, яйца и мясо. Как пояснили эксперты, из-за пандемии поститься стоит с особой осторожностью. Менять сейчас пищевые привычки и полностью отказываться от мяса врачи и вовсе не рекомендуют. Как следить за духовным здоровьем не во вред физическому, чем опасно вегетарианство в «ковидное время» и как белок влияет на иммунитет, — разбирался NEWS.ru.

Пост под присмотром врача

Из-за китайской инфекции россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью. Теперь многие больше прислушиваются к советам врачей, стараются следить за питанием и подстраиваться под новые условия жизни. Как рассказала NEWS.ru диетолог Дарья Русакова, в этом году россияне чаще обращаются за консультацией по составлению рациона питания во время поста. По словам специалиста, при правильном подходе он не может навредить. Для этого нужно потреблять качественный белок из растительных продуктов, включить в меню рыбу и не есть много сладостей.

Если же питание россиян будет скудным и в меню окажутся лишь крупы, макароны, овощи и повышенное количество сахара — это навредит иммунитету. Так как на него напрямую влияет, насколько сбалансирован рацион витаминами, минералами, аминокислотами. В мясе содержатся микроэлементы — железо, цинк, медь. Люди, которые отказываются от него на длительный срок, часто страдают различного рода анемиями. Это заболевание крови, при котором снижается количество эритроцитов и гемоглобина. Такие пациенты более ослаблены, подвержены заболеваниям и хуже переносят различные инфекции. Дарья Русакова диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана диетолог, кандидат медицинских наук, член экспертного совета НАДН, ведущий специалист консервативного лечения ожирения в Центре коррекции веса им. Н. Э. Баумана

По мнению врача, сейчас не время проводить разного рода пищевые эксперименты. Поэтому россиянам не стоит по любым причинам полностью отказываться от мяса в период пандемии. Велика вероятность, что так они могут значительно навредить своему организму.

Недооценённый белок

Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look press

С тем, что из-за коронавируса нужно аккуратнее соблюдать пост и перед этим обязательно проконсультироваться со специалистом, согласилась и врач-инфекционист Анна Орешкова. Медик посоветовала россиянам быть благоразумными и не впадать в крайности. Специалист также подчеркнула, что сейчас опасно переходить на вегетарианство. В случае заражения коронавирусом это может осложнить течение болезни.

Когда человек не ест мясо, у него происходит множество различных дефицитов. Например, женщины из-за этого могут не выносить ребёнка или стать бесплодными. И в целом без белка зимой будет сложно всем. Он нужен для того, чтобы организм правильно функционировал. Поэтому любой думающий врач сейчас отговорит человека от вегетарианства. Я думаю, что вегетарианцы могут болеть коронавирусом тяжелее. Как раз из-за различных дефицитов организму человека будет сложнее побороть этот вирус. Анна Орешкова врач-инфекционист врач-инфекционист

Только правильная экономия

Как NEWS.ru подтвердила гастроэнтеролог Нурия Дианова, вегетарианство — это не лучший способ для оздоровления организма. При таком питании людям сложно самостоятельно сделать рацион сбалансированным и употреблять необходимое количество белков. По мнению медика, это очень важный элемент для поддержания здорового иммунитета. При недостатке белка у человека, помимо анемии, могут возникнуть и проблемы с кишечником. Также это часто приводит к слабости и общему недомоганию. Данные симптомы в большей степени появляются у женщин-вегетарианок.

Чтобы иммунитет был стабильным, и россияне не болели коронавирусом или в случае инфицирования легче его переносили, нужен равномерный приток белков. Они являются основными компонентами для формирования иммуноглобулина. Поэтому питание должно быть сбалансированным. Тогда и уровень защиты от инфекций будет адекватным. Так что не стоит исключать из рациона нежирное мясо. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

К мысли о переходе на вегетарианство россиян может привести и желание сэкономить деньги в это непростое время. В таком случае врач посоветовала просто не покупать колбасу, которая не является полезным продуктом и содержит много жиров. Также можно реже приобретать говядину — это не нанесёт вреда здоровью. А вот от мяса птицы, творога и яиц гастроэнтеролог настоятельно порекомендовала не отказываться.

Напомним, летом этого года эксперты сообщили, что из-за пандемии потребление мяса на душу населения в мире может понизиться почти на 3%. По данным ООН, такие показатели станут самыми низкими за последние девять лет.