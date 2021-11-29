Участники ОЗХО назвали недостаточным ответ России на запрос по Навальному

55 стран — участниц ОЗХО подписали совместное заявление о том, что предоставленный Россией ответ на запрос организации об отравлении оппозиционера Алексея Навального не содержит достаточной информации. Заявление опубликовано на сайте правительства Великобритании. Российский постпред при ОЗХО, комментируя этот текст, назвал ответ России исчерпывающим.

В ответе Российской Федерации от 7 октября 2021 года не были даны ответы на поставленные вопросы. Российская Федерация не предоставила информации, достаточной для ответа на сомнения, поднятые в вопросах, заданных 45 государствами-участниками, — говорится в заявлении, к которому присоединились на 10 стран больше, чем к предыдущему.

Также в заявлении авторы повторили вопросы, заданные ранее.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что ответы России были исчерпывающими, пишет РИА Новости. Так, по его словам, в ответ на вопрос о предпринимаемых шагах российская сторона сообщила об опросе 230 свидетелей, о проведении 64 биохимических экспертиз, а также об изъятии «массы предметов».

7 октября Россия ответила на вопросы 45 стран — партнёров по линии ОЗХО о произошедшем с Навальным. В Великобритании не приняли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. Москва, в свою очередь, направила в ОЗХО свой список вопросов для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В частности, дипломаты спросили, кто находился с Навальным, когда его перевозили из Омска в Германию в состоянии комы.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Специалисты из ФРГ сообщили, что политик был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.