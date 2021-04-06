Участниц женской акции протеста в Ереване облили красной краской

Неизвестные облили красной краской участников женской акции протеста, которая проходит возле здания правительства Армении в Ереване. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
По
В свою очередь ТАСС
Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги, — скандировали протестующие.
Ситуация остаётся напряжённой, активисты пытаются прорваться в здание, закидывают его яйцами и пакетами с краской.
Как писал NEWS.ru, ранее Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку. По его словам, это произойдёт в апреле. Он отметил, что это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом во время голосования политик продолжит выполнять обязанности главы правительства.