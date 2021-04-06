Участниц женской акции протеста в Ереване облили красной краской

https://static.news.ru/photo/b95c532c-9795-11eb-af34-96000091f725_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Неизвестные облили красной краской участников женской акции протеста, которая проходит возле здания правительства Армении в Ереване. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

По данным РИА Новости, краска попала как и на участниц акции, так и на представителей прессы.

В свою очередь ТАСС сообщает , что полицейские начали задерживать женщин — членов оппозиционного движения «Вето», устроивших организовавших акцию.

Откройте двери, мы должны войти в здание и убрать оттуда протурецкое правительство, которое сдало наши земли и погубило тысячами наших ребят. Уйдите с дороги, — скандировали протестующие.

Ситуация остаётся напряжённой, активисты пытаются прорваться в здание, закидывают его яйцами и пакетами с краской.

Как писал NEWS.ru, ранее Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку. По его словам, это произойдёт в апреле. Он отметил, что это необходимо для проведения внеочередных выборов в парламент. При этом во время голосования политик продолжит выполнять обязанности главы правительства.