Убийцу соратника Шамиля Басаева приговорили к пожизненному заключению

Суд в ФРГ признал россиянина Вадима Соколова виновным в убийстве грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году. Он приговорён к пожизненному заключению, сообщает РИА Новости. Погибший был соратником Шамиля Басаева.

Обвиняемый признан виновным, — объявил судья.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в парке Берлина 23 августа 2019 года. Генпрокуратура Германии считает, что его могли убить по заказу российских властей, в том числе руководства Чечни.

Издание Spiegel не исключало, что задержанный по подозрению в убийстве 49-летний россиянин Вадим Соколов имеет отношение к спецслужбам РФ. Позднее сообщалось, что он получал визу как инженер, а на самом деле его зовут Вадим Красиков.

В связи с новыми подробностями дела об убийстве Хангошвили власти Германии выслали из страны двух работавших в посольстве РФ сотрудников спецслужб, а послу Москвы в ФРГ вручили ноту протеста. Между тем сообщалось, что Хангошвили считается одним из приближённых к лидерам боевиков Шамилю Басаеву и Аслану Масхадову. По данным российских СМИ, он принимал участие в подготовке теракта в Беслане и взрыва в московском метро в 2004 году на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая». Кроме того, в 2006 году он готовил террористическую группу для отправки на Северный Кавказ для провокации против российских миротворцев в Южной Осетии.