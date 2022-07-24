Убийце Абэ назначили психиатрическую экспертизу

Застреливший бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ 41-летний Тэцуя Ямагами пройдёт психиатрическую экспертизу. Такое требование выдвинула прокуратура. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Требование прокуратуры удовлетворил районный суд префектуры Нара, где был застрелен Абэ. Предполагается, что подозреваемый пробудет под наблюдением медицинских специалистов до 29 ноября — даты окончания предварительного ареста. Врачи установят, может ли он нести уголовную ответственность за совершённые действия и если может, то до какой степени.

Всё это время Ямагами не будет подвергаться процедуре допросов и ему не смогут предъявить обвинение до вынесения вердикта медиков.

В японском Уголовном кодексе говорится, что ограниченно дееспособные лица подлежат более мягкому наказанию, а тот, чьи действия обосновываются невменяемостью, не может быть наказан.

Синдзо Абэ был смертельно ранен 8 июля во время выступления в японском городе Нара. Нападавший выстрелил в экс-премьера дважды, ранив его в шею и грудь. Политика госпитализировали на вертолёте с сильным кровотечением, но не смогли спасти.

Нападавшего задержали на месте — им оказался бывший военнослужащий, 41-летний Тэцуя Ямагами. Подозреваемый не оказал сопротивления охранникам бывшего премьера.

Свой поступок он объяснил недовольством деятельностью некой группы, к которой якобы принадлежал Абэ. По словам Ямагами, действия этой группы привели к бедственному положению в его семье.